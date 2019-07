La morgue de Montpellier saturée, les corps sont conservés dans un camion frigorifique

Montpellier, France

C'est du jamais vu à Montpellier. Le département médico-légal du CHU est complètement saturé : les 60 coffres sont occupés et donc, il a fallu avoir recours à un camion frigorifique pour répondre à l'afflux de corps. 13 cadavres sont conservés dans cette chambre froide mobile. "C'est une mesure tout à fait exceptionnelle qui a déjà été testée après les attentats de Nice. Cet afflux n'est pas lié à une quelconque cause médicale ou criminelle mais au fait que notre région, l'été, compte plusieurs millions de personnes en plus. Il y a un taux de délinquance, d'homicides et de morts suspectes qui augmentent" explique le Pr Eric Baccino, chef du département médico-légal.

Afflux exceptionnel, mesures exceptionnelles

Ce sont des corps "très particuliers", sans famille, sans adresse, sans identité ou en trop mauvais état pour être présentés. En parallèle, l'établissement est passé de 4 à 6 autopsies par jour et le retour à la normale est prévu dans une semaine, 10 jours maximum. En attendant la direction assure que tout cela "n'a aucun impact sur l'accueil des familles et les présentation de corps."

Le département médical ne comptait que 30 coffres il y a 9 ans. "On voit passer plus de 2.000 cadavres par an dont 1.400 morts hospitaliers" précise le Pr Baccino qui a suggéré à l’administration d'augmenter une fois encore la capacité de la morgue.