Confiné, il gravit l'équivalent du Mont-Blanc depuis son balcon à La Motte-Servolex

Il faut bien s'occuper en cette période de confinement dû à la propagation du coronavirus. Julien Segretain, sportif de haut-niveau habitué aux défis, a trouvé quoi faire. Alors que les sorties sportives sont très limitées, il a réalisé ce vendredi l'équivalent de l'ascension du Mont-Blanc... le tout en restant sur son balcon à la Motte-Servolex.

28 294 marches

Pour cela, il a utilisé un stepper, un appareil de fitness qui permet de faire de l'exercice en imitant une montée de marches. Le Mont Blanc culmine à 4810 mètres d'altitude. Selon ses calculs, il fallait donc monter 28 294 marches pour réussir la mission, sachant que "la montée moyenne d'une marche est de 17 centimètres."

Restez chez-vous et challengez-vous" - Julien Segretain

Masque de ski sur les yeux et short, Julien Segretain, qui a tout filmé sur sa page Facebook, a donc commencé sa performance vers 7h ce vendredi matin et l'a terminée 8h plus tard. Comme dans la réalité, il a même fait une pause ravitaillement une fois arrivé à l'équivalent du refuge du Goûter.

Le défi réussi, il lance dans un éclat de rire : "Je suis en haut du Mont Blanc. La vue est ouf en haut, regardez les montagnes." Il fait même semblant d'accrocher un drapeau... sur une plante.

"Plein de trucs de ouf à faire pendant le confinement"

Epuisé, Julien Segretain l'avoue sourire aux lèvres : "Ca fait mal au patte le Mont Blanc" puis explique son objectif et son message à la fin de son live Facebook : "Restez chez vous et challengez-vous ! Il y a des millions de choses à faire à la maison pendant le confinement. La preuve avec un simple stepper retrouvé parmi les objets de ma copine. On peut faire pleins de trucs de ouf. _Profitez en pour faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude et même pas forcément sportives_."