La naissance de deux girafons au zoo de Champrépus

Nées le 15 mars et le 11 avril 2023, les deux bébés girafes sont des petites femelles, Vickie et Violette. C'est une très bonne nouvelle pour le zoo de Champrépus et pour la préservation de l'espèce, quand on sait que les naissances de femelles sont rares.

C'est un espoir pour cette sous-espèce de girafe - la Girafe de Kordofan- qui est en Danger Critique d’Extinction.

Peut-on les voir ?

Vous pouvez profiter des vacances pour aller admirer les nouvelles-nées. Elles sortiront quelques heures par jour dans les semaines à venir. Mais sachez quand même qu'elles restent au chaud si les conditions météo ne sont pas favorables.

Dans ce cas elles seront visibles via un écran installé devant leur bâtiment, à travers une vitre.

Violette et Vickie, les nouvelles-nées du zoo de Champrépus sortiront quelques heures par jour dans les semaines à venir, si la météo le permet - zoo de Champrépus

Informations pratiques

Horaires d’ouverture

Du samedi 1er avril au dimanche 3 septembre : tous les jours de 10h à 19h

: tous les jours de 10h à 19h Du lundi 4 septembre au dimanche 1er octobre : en semaine de 14h à 18h / Les week-end de 11h à 18h

Du lundi 2 octobre au vendredi 20 octobre : tous les week-end de 11h à 18h

Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre (Vacances de la Toussaint) : tous les jours de 11h à 18h Lundi 6 novembre : fermeture annuelle

Tarifs