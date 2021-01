La Rouennaise Marie Leautey fait étape dans sa ville natale lors de son tour du monde

Il y a des passages à Rouen qui marquent les esprits. Celui de Marie Leautey en fait partie. La Rouennaise, installée à Singapour depuis une vingtaine d'années, avait entreprise en décembre 2019 un tour du monde. Tous les jours, elle court 42 kilomètres à son rythme, soit l'équivalent d'un marathon. Et ce dimanche, elle a fait une étape à Rouen.

S'adapter avec le covid-19

Devant l'hôtel de ville, une foule applaudit "Lootie" (surnom de Marie Leautey). "Merci à tous d'être venus parce qu'il fait froid, parce que vous n'êtes pas forcément des grands coureurs mais merci aux coureurs du dimanche (rires), merci à vous", sourit-elle sous les applaudissements.

Cette étape lui permet de revoir des amis de longue date. "On n'avait jamais imaginé avoir le plaisir de te revoir", lui souffle Béatrice, une amie. "Moi non, plus, je ne devais pas passer par Rouen. J'aime beaucoup Rouen (rires), mais ce n'était pas prévu sur le parcours", lui répond la coureuse.

Ce passage n'était en effet pas prévu. Mais elle savoure ce moment. "Rouen c'est la ville où j'ai grandi. J'étais partie de Rouen il y a 22 ans à peu près. Je n'y étais pas revenu depuis très longtemps. J'avais prévu tout mon voyage avec dans un tableau Excel. S'il s'était passé comme dans le tableau, cela aurait été beaucoup moins intéressant. Alors je ne dis pas que c'est une bonne chose qu'il y ait le covid mais ça fait partie des choses où il a fallu s'adapter, refaire sa route", explique la Rouennaise.

Objectif : finir l'Europe

"J'avais pas prévu d'aller dans le froid, je n'aimes pas le froid (rires) mais voilà maintenant je suis au nord de l'Europe en plein hiver et c'est ça aussi l'aventure" poursuit Marie Leautey. Son aventure a commencé en décembre 2019 au Portugal. Depuis elle a traversé 13 pays. "La Slovénie, la Serbie, l'Albanie et la Croatie, ce sont mes plus belles surprises, des surprises pleins les yeux. Les Balkans, c'est vraiment magnifique".

Avec le confinement, elle a dû revenir en France. Mais elle détonne toujours. Et est toujours en forme malgré ces arrêts à répétition. "Je n'ai aucune blessure de guerre à signaler aujourd'hui, j'ai rien, pas de cloques, de crampes, pas encore alors je touche du bois parce que courir dans ces conditions-là, c'est génial".

Et pour la suite ? Elle se dirigera vers l'Est de l'Europe, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. "Et à partir de Berlin, j'irai vers le sud direction Istanbul pour terminer l'Europe mais j'imagine en zigzaguant entre confinement, reconfinement et déconfinement. Il va falloir que s'adapter à l'état du monde en ce moment", conclut-elle.

Il lui reste encore quelque 15.000 kilomètres avant d'atteindre son objectif. Marie Leautey se donne encore un an ou deux.