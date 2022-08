"Je pense déjà au prochain défi" (Marion Joffle)

Partie de Douvres très tôt dans la matinée de dimanche, Marion Joffle est arrivée au Cap-Gris-nez dans le Pas-de Calais près de Boulogne-sur-Mer en fin de journée.

(Questions de France bleu Normandie (Calvados-Orne) et réponses de Marion Joffle)

Vous êtes arrivée en France à la nage. Pourquoi êtes-vous en Angleterre, quelques heures après ?

Eh bien, tout simplement parce que j'ai traversé la Manche à la nage et je n'ai pas traversé la Manche légalement. C'est-à-dire avec un passeport. Je suis obligée de retourner en Angleterre pour ensuite reprendre le ferry, dans le bon sens.

9 h 22 pour traverser la Manche à la nage, c'est un véritable exploit. Comment vous sentez vous deux jours après ? J'imagine qu'il y a des courbatures. Quel est votre état ?

Alors oui, mon moi, mon corps, il s'en souvient bien. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais après, je pense, je suis encore un peu sur le petit nuage de la réussite de cette traversée. Donc, pour moi, c'est encore un peu difficile de réaliser que j'ai vraiment traversé la Manche. Je pense qu'il me faut encore un peu plus de temps pour redescendre de ce petit nuage, mais pour l'instant, je reste dessus. Ça me permet d'être très, très heureuse ces jours-ci.

Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous nagez au cœur de la Manche ? En 9 h, j'imagine qu'on est concentrés, mais pas seulement. Il y a peut être plein d'émotions, plein d'idées et d'images qui vous sont passées par la tête ?

Alors oui, tout à fait. En plus, je suis quelqu'un qui pense énormément. Donc il y a des fois, j'arrivais aussi à me mettre en mode off, c'est-à-dire que j'étais en nage un peu automatique. Aujourd'hui, je ne fais pas grand-chose. Et sinon quand je sentais qu'il allait y avoir un petit coup dur, je me disais que ma maman était en face, par exemple qu'elle m'attendait sur la place de l'arrivée, que je ne nageais pas seulement pour moi. Je nageais aussi pour l'Institut Curie ou pour tous ces petits héros du quotidien qui luttent chaque jour contre la maladie. Ce sont des choses auxquelles j'ai pensé tout le long de cette traversée et pour moi, il était hors de question d'abandonner. Mon but était vraiment de pouvoir poser mes pieds sur la terre ferme de la France.

Est-ce que vous leviez la tête et vous regardiez l'arrivée ?

On m'avait déconseillé de faire ça, mais du coup, je n'ai pas du tout écouté le conseil. Et à partir de 5 h 45 de nage, j'ai commencé à distinguer les côtes françaises au loin. C'est vrai qu'au niveau de l'eau, mon équipage les voyait depuis un moment, mais pas moi. Donc quand j'ai commencé à les voir, en fait, ça m'a redonné un coup de boost. Et en fait, j'ai commencé à retrouver un état de forme, comme au début de la traversée et que j'ai maintenu jusqu'à la fin. À chaque fois, les détails étaient de plus en plus précis, donc je commence à voir les champs, les arbres, les habitations, les rochers. Donc c'était impressionnant pour moi. Mentalement, j'avais besoin de voir que je me rapprochais de cette terre.

Vous aviez lancé une cagnotte Leetchi en ligne sur Internet pour récolter des dons pour lutter contre le cancer des enfants. Plus de 8 000 € ont été récoltés. Elle est toujours ouverte. C'est donc une réussite sur tous les points, Marion ?

Complètement, c'était un défi que j'attendais depuis maintenant cinq ans, initialement prévu en 2021. Finalement, je me suis dit ces deux ans d'attente supplémentaires ont été très bénéfiques parce que je réalise un super chrono. Je réalise une super belle traversée, pratiquement une droite. Donc je me dis en fait, ces deux ans là ont été très bénéfiques et peut être que c'était le destin, entre guillemets, d'attendre encore deux ans.

Vous nagiez dans de l'eau glacée il y a quelques mois, vous avez d'autres projets j'imagine Marion ?

Oui, dans ma tête, ça fuse tout le temps. Mais oui, je pense au prochain gros défi jusqu'en 2024, avec la tentative du Ice Mile cette fois-ci au pôle Sud en Antarctique.