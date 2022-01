La Normandie, la (seule) région à visiter en France en 2022 selon le New York Times

The New York Times a publié lundi une liste de 52 lieux à visiter en 2022. La Normandie est la seule destination en France dans ce classement. Le journal américain met en avant la découverte de la région à vélo.

Sur le podium des "52 lieux à visiter en 2022" du New York Times , on trouve Chioggia en Italie, le parc national du Chimanimani au Mozambique et le quartier du Queens à New York (États-Unis).

Objectif du journal : faire prendre aux voyageurs qu'ils peuvent être les acteurs dans un monde en mutation et si le classement fait la part belle aux sites américains, en 31e position, figure la Normandie, seule région française de ce classement 2022. Notre région est, pour le pour le journal américain "les randonnées à vélo dans un environnement sympathique qui pourraient inspirer les peintres impressionnistes" et de mettre l'accent sur la Vélomaritime qui va de la Bretagne à la frontière belge et suggère de faire une halte au Mont-Saint-Michel et sur les plages du Débarquement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les 420 kilomètres de la Seine à Vélo, qui débute de "Notre-Dame de Paris, suit la Seine jusqu'à la mer, dans une campagne baignée de soleil" ont également séduit le journal américain qui propose une pause dans le Pays d'Auge, "berceau du camembert, du cidre et du calvados".