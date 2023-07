La nouvelle campagne de pub décalée des Fermiers de Loué se moque de l'intelligence artificielle

Pour leur nouvelle campagne de publicité, les Fermiers de Loué s'attaquent gentiment, avec panache et humour, à une révolution technologique en cours : l'intelligence artificielle et le logiciel Chat GTP, déjà utilisé dans de nombreux secteurs professionnels.

Comme d'habitude, il s'agit d'une campagne décalée qui s'affiche partout en France, impossible de la louper à l'arrêt de bus par exemple. On y voit une poule entrain de pondre et une autre s'interroge : "et ça, il sait le faire Chat GPT?".

La coopérative des Fermiers de Loué, créée il y a plus de 60 ans, rassemble près de 1200 éleveurs en Pays de la Loire et notamment en Sarthe et en Mayenne.