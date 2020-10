La nouvelle éco : A Thionville, les restaurants s'allient pour mettre en place un service de plats à emporter

Mieux vaut s'allier dans la crise, c'est le mantra d'un groupe de restaurateurs de Thionville qui a lancé Le grand resto Thionvillois, une initiative qui propose des repas à emporter.

L'initiative est en fait partie d'un élan de générosité, pendant le confinement. Pour répondre à une infirmière de l'hôpital Bel Air qui les avait sollicité, les restaurateurs de Thionville et des environs ont servi plus de 2.200 repas aux équipes de réanimation et au staff covid de l'hôpital, "pour rendre leur quotidien un peu plus agréable", explique Lionel Gallois, le patron du restaurant Les Sommeliers.

"Suite à cette association, poursuit le restaurateur, on s'est dit que ce serait dommage de s'arrêter là, et on a continué notre démarche, en créant un site de vente en ligne". Au départ, tout se faisait par internet, et via les pages Facebook des restaurants.

Une boutique et la création de deux emplois

"À la réouverture des restaurants, on s'est un peu plus concentré sur nos clients, dans nos établissements, on a un peu limité la pub. Là on va plus loin, poursuit Lionel Gallois, avec un point de vente central, et un camion réfrigéré pour récupérer les repas préparés dans nos cuisines." Les plats seront ensuite proposés à la vente à emporter dans la future boutique.

Une manière de rebondir, mais aussi de limiter la casse, explique le chef : "On a perdu un quart de nos capacités d'accueil avec les règles de distanciation sociale. Dans mon restaurant, on est passé de 60 couverts à environ 45 couverts, la vente à emporter, c'est pour essayer de sauver les meubles! "

Deux emplois vont être créés pour assurer la vente dans cette boutique qui ouvrira à la fin du mois à Thionville.