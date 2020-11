La nouvelle éco : avec Epopia, les enfants correspondent directement avec le Père Noël

Qui n'a jamais rêvé d'écrire au Père Noël, et de recevoir une réponse personnalisée ? Grâce à Epopia, c'est possible. La start-up alsacienne, née en 2014, s'est fait une spécialité de permettre aux jeunes enfants de correspondre par courrier avec des personnages fantastiques, et de vivre une aventure à leurs côtés. En cette fin d'année 2020, c'est l'incontournable Père Noël qui est mis à l'honneur. "L'idée, c'est qu'on a un accord avec le Père Noël. Avec Epopia, il va prendre plus de temps pour répondre aux enfants, et même partager une aventure avec eux", explique Rémy Perla, président et fondateur de la start-up.

Une aventure avec le Père Noël

Car au-delà d'échanger avec l'homme à la grosse barbe blanche, c'est une véritable histoire qui est proposée. Rien ne va plus pour le Père Noël : il est redevenu un petit garçon, et votre enfant va devoir l'aider à sauver Noël. Les réponses par courrier sont personnalisées en fonction des choix des enfants, "et aussi des informations laissées par les parents", précise Rémi Perla. Les enfants peuvent également envoyer leur liste de cadeaux.

L'opération est un joli succès : en quelques jours, Epopia a enregistré 2.000 abonnements à l'aventure "Ma lettre au Père Noël", qui est accessible dès 3/4 ans. Pour y souscrire, plusieurs formules sont proposées, à partir de 10,99 euros. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er décembre.

