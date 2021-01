La nouvelle éco : ce restaurant de Charleville-Mézières déménage sa cuisine dans la rue tous les midis

Le comptoir, les plaques à induction, les réchauds, la friteuse, le terminal de paiement, il faut tout installer. Chaque fin de matinée, du lundi au vendredi, c'est le même manège rue Bérégovoy, à Charleville-Mézières.

Depuis ce lundi 18 janvier 2021, le restaurant la Table d'Arthur installe sa cuisine au bout de l'allée, sous un porche qui donne sur la rue piétonne.

C'est un peu comme au camping, on part en vacances et on s'adapte avec ce qu'on a - Pascal Oudéa, le cuisinier de la table d'Arthur

Jean, le premier client, regarde la scène avec étonnement : "Apporter le matériel ici, c'est dingue. Ils sont courageux ! Ils méritent de travailler".

Client fidèle du restaurant, le retraité pallie son manque en venant prendre des plats à emporter deux fois par semaine. "On aimait mieux quand on pouvait venir à table. Les restaus, les bars, ça manque. Quand on est en retraite, c'est long, on tourne en rond"

On a d'abord proposé des plats plus élaborés à emporter le week-end mais ceux qui travaillent nous disaient qu'ils voulaient manger chaud en semaine - Sylvain Hallet, gérant de la Table d'Arthur

C'est le cas de Sophie, qui travaille dans le quartier et vient sur sa pause méridienne : "Ca nous change des sandwichs et des salades". En temps normal, Sophie fréquente les restaurants les soirs, jamais les midis. "Ca donne un peu de convivialité le temps du midi, puisqu'on en a plus le soir".

"On fait ça pour faire plaisir aux personnes qui travaillent surtout", explique le gérant, Sylvain Hallet. Car économiquement, le chiffre d'affaires généré par la vente à emporter est loin de compenser celui d'un service à table. "En temps normal, on a 70 couverts avec un ticket moyen à 15-20 euros le midi et 35-40 euros le soir. Là, on ne vend plus de boissons, et on a une quarantaine de clients qui ne prennent qu'un plat du jour à 9 euros", calcule Sylvain Hallet.

Sur les 12 salariés de la Table d'Arthur, seuls le cuisinier et le gérant ont repris du service pour proposer ces plats le midi.