La Nouvelle Eco : elle écrit vos souvenirs dans ses "petites gazettes" !

Céline Gremelle, collecte vos meilleurs souvenirs pour les retranscrire dans un petit journal totalement personnalisé et unique. Cette chanteuse et comédienne partagée entre Paris et Dijon a baptisé son concept "les petites gazettes".

Parce que vos souvenirs sont importants, Céline Gremelle vous propose de les retranscrire dans un petit journal. Il faut dire qu'un mariage, une naissance ou un baptême sont des évènements particulièrement importants dans une vie ! Ses "petites gazettes" comme elle les appellent font 16 pages et chacune d'elle est unique dit-elle.

"Je suis ému en lisant mon histoire"

Rédiger ce genre de documents s'apparente à un travail d'écrivain public. "C'est un peu ça car les personnes me racontent leur histoire et moi je reformule tout cela, je met un peu d'humour dedans, je rends la chose légère. Et c'est vrai que les personnes qui ont commandées des gazettes me disent : c'est fou, je connais mon histoire mais je suis ému en la lisant".

Des échanges sur le net

Combien de temps faut-il consacrer à Céline Gremelle en tête à tête ou au téléphone pour qu'elle puisse rédiger ses "gazettes" ? "Ce n'est pas très long car j'envoie des pdf que les gens remplissent et me renvoient. Ensuite on échange des photos. Pour la personne je dirais que ça prend une heure environ et moi derrière j'ai dix heures de travail environ."

Déjà une douzaine de petites gazettes rédigées

Céline Gremelle a débuté son activité début novembre elle a déjà rédigé une douzaine de "gazettes" ! Coût de ces petits documents : 299 euros pour la Gazette de mariage, 220 euros pour la Gazette de baptême ou encore 185 euros pour la Gazette d'anniversaire et il faut compter 24 euros supplémentaires pour la livraison. Vous pouvez la contacter sur son site internet.

