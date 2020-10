La nouvelle éco : enregistrez votre voix pour Barnabé, l'assistant vocal normand dédié aux seniors

Au lieu de dire "Ok Google" ou "Alexa", là c'est "Barnabé" qu'il faut prononcer. Barnabé, du nom de l'assistant vocal développé par l'entreprise Anthrop, installée en Normandie. Une enceinte connectée sur le modèle de celles développées par les géants d'Internet, mais qui propose, en plus des applications "classiques" (lancer France Bleu Normandie par exemple) des services plus spécifiques qui s'adressent aux seniors.

"Barnabé, appelle Philippe"

"Notre objectif est de nous adresser à des personnes âgées qui sont potentiellement isolées, pour leur donner la possibilité de rester à la maison le plus longtemps possible", explique Julien Vivet, co-fondateur de l'entreprise Anthrop. Barnabé propose ainsi des services d'assistance et de communication à activer vocalement, pour appeler à l'aide par exemple en cas de difficulté.

"Ce n'est pas simplement de la téléassistance qui n'annonce que des mauvaises nouvelles, poursuit Julien Vivet, invité ce mercredi de France Bleu Normandie. En cas de problème de plomberie ou autres, on est mis en relation avec un centre de réception des appels qui gèrent les demandes. Avec un membre de la famille aussi : vous dites 'Barnabé appelle Philippe' et Philippe va être appelé directement par la voix."

Afin que Barnabé puisse réagir le plus efficacement possible, Anthrop mène en ce moment une campagne afin d'emmagasiner des voix, que tout le monde peut enregistrer directement sur Internet. "On a besoin de plein de voix pour que la machine soit capable de reconnaître tous les timbres de voix : des voix d'hommes, de femmes, avec accent, sans accent, etc.", explique encore Julien Vivet.

Il y a sept mots en tout à exprimer, que vous pouvez enregistrer sur le site barnabe.services.