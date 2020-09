La nouvelle éco : faute de mariages, ce photographe de Rives-en-Seine propose des shootings sexy

Depuis le mois de mars et le début du confinement, les photos de mariage ne sont plus aussi nombreuses qu'avant dans les chambres noires. "Sur 28 mariages, on n'en a fait que trois, c'est une période assez compliquée pour nous, nous faisons face à une crise sans précédent", explique Olivier Sery, photographe professionnel, installé à Rives-en-Seine (Seine-Maritime).

Les mariages étant reportés, Olivier Sery et sa femme, à laquelle il est associé, se sont donc adaptés, avec cette idée originale : proposer une chambre d'hôte couplée à une séance de photos sexy.

Ambiance "Cinquante nuances de Grey"

"On a profité du confinement pour finaliser cette 'Glam'chic Room' et nous avons un gros succès, c'est la bonne nouvelle de l'année", raconte Olivier Sery, invité ce jeudi de France Bleu Normandie.

"C'est exclusivement réservé aux couples, poursuit-il. On propose une séance photo en même temps que la location de la chambre qui est dans l'esprit 'Cinquante nuances de Grey'. Aujourd'hui, si vous n'innovez pas, on vous oublie tout de suite."

Pour 2021, Olivier Sery espère bien sûr beaucoup de la reprise des mariages. Mais cette nouvelle activité, ainsi que les photos en studio (pour des familles ou des enfants, cette fois) ont permis de limiter la perte de chiffre d'affaires.