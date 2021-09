La nouvelle éco : Hulmo un jet d'eau pour remplacer le papier toilette lancé à Montpellier

Deux amis de 27 ans : Aimeric Mir et Gianni Nardonne lancent un kit WC "sans papier toilette." L'objet se place entre l'abattant et la cuvette et propulse de l'eau sur les parties intimes après avoir fait ses besoins. Une idée inspirée des toilettes japonaises.

Et si on arrêtait le papier toilette pour passer au nettoyage de nos parties intimes par jet d'eau ? C'est le principe même des toilettes japonaises que les montpelliérains Aimeric Mir et Gianni Nardonne essayent d'étendre en France. Ils lancent en mars dernier, Hulmo, un kit qui s'installe entre l'abattant et la cuvette. "C'est un système qui est raccordé à l'arrivée d'eau et qui propulse des jets sur nos parties intimes" explique Aimeric Mir. Pour l'installer, rien de bien compliqué : "On a juste à dévisser le robinet d'arrivée d'eau, insérer la pièce qui est fournie dans le kit et à revisser."

"Pour faire 1 kilo de papier toilette, il faut en moyenne 500 litres d'eau" - Aimeric Mir, cofondateur d'Hulmo

En moins de 15 minutes l'objet est prêt à être utilisé. "Quand on est assis sur les toilettes, sur notre droite on a un petit boitier avec deux boutons. Un pour le mode : une buse pour l'arrière et une pour l'hygiène féminine. Ainsi qu'une troisième position qui permet d'auto-nettoyer le système. Et un deuxième bouton pour régler la pression voulue."

Aimeric Mir et Gianni Nardonne ont fondé Hulmo. - Aimeric Mir

Réduire sa consommation d'eau

"Ça mouille uniquement les parties intimes. On s'essuie avec beaucoup moins de papier toilette" explique Aimeric Mir. L'intérêt de moins utiliser de papier toilette ? "Déjà l'hygiène, quand on se frotte on n'est pas propre" alors que l'eau nettoie intégralement les parties intimes. Autre argument, écologique, "le papier toilette demande énormément d'eau dans sa conception. Pour faire 1 kilo de papier toilette, il faut en moyenne 500 litres d'eau" développe le cofondateur d'Hulmo. "Sachant qu'un Français utilise en moyenne dans l'année 6 kilos de papier donc 3 000 litres." Avec ce kit vendu à 70 euros, la consommation d'eau est réduite à 200 litres d'eau par an.