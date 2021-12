La nouvelle éco : Inzpok invente une solution de contrôle parental pour les achats en ligne

Romain Peroux et Antoine Breger, deux Montpelliérains, ont fondé Inzpok en mars 2020, avec l'idée de développer une solution de contrôle parental pour les achats en ligne. Elle utilise déjà ce système pour les listes de Noël des enfants. Interview avec Romain Peroux, le PDG de l'entreprise.

Comment fonctionne votre liste de Noël numérique?

La dynamique est lancée par le parent : il vient inscrire son enfant puis il détermine les articles qu'il peut choisir en ligne. Par exemple, il va interdire l'accès à tel jeu vidéo ou telle figurine.

Et j'imagine que c'est en tant que papa que vous avez eu l'idée?

On est deux, donc il y a Antoine Breger, mon associé et qui est aussi le co-fondateur. Et en fait, c'est vraiment lui qui a rencontré ce problème-là en premier en se disant : 'Tiens, ma fille, elle a 8 ans et elle vient de me demander de l'argent de poche pour acheter quelque chose en ligne'. Là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment rien pour accompagner les enfants dans la découverte de leur consommation.

Alors quand Noël sera terminé, vous ne serez pas en vacances. Vous allez élargir votre système au e-commerce en général. Ce sera quoi la philosophie de votre site?

On a vocation à être un site d'éducation financière. Avec, ils vont apprendre à gérer leur argent, mais aussi apprendre à pouvoir et à savoir comment l'utiliser.

Selon une étude qu'on a faite, 74% des enfants de 14 ans disent qu'ils ont déjà consommé en ligne - Romain Peroux, PDG d'Inzpok

Dans les semaines à venir, on va sortir une tirelire 2.0 : ça sera le premier moyen de paiement en ligne pour l'enfant, en fonction du contrôle parental. Puis on va sortir un social login : c'est un outil grâce auquel l'enfant ne sera pas obligé de renseigner ses informations personnelles pour faire un achat en ligne.