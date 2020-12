Patrice Bonin, ancien militaire, réside à Theix - Noyalo, près de Vannes. Il est le dernier commercial de l'entreprise Chevalier d'Auvergne, le dernier fabricant français de sabres et d'épées, situé en Haute Loire.

La Nouvelle Eco : le morbihannais Patrice Bonin vend des épées et des sabres à l'armée française

Depuis un quart de siècle, les clients de Patrice Bonin, sont entre autres, Saint Cyr, Polytechnique, la Gendarmerie Nationale et la plupart des écoles militaires... "Je fais un métier extraordinaire, un métier de passion", déclare celui qui à 17 ans s'est engagé dans l'armée. Après 25 ans de vie militaire, Patrice Bonin entre chez Chevalier d'Auvergne en 1995. L'entreprise est située à Aurec sur Loire, en Haute Loire. "Elle est le dernier fabricant français de sabres et d'épées", dit fièrement Patrice Bonin. La société est fournisseur officiel des armées et des grandes écoles militaires.

"On reste sur des armes qui respectent le modèle au plus près du catalogue des musées nationaux", dit Patrice Bonin © Radio France - François Rivaud

Le 14 juillet, à l'occasion du défilé sur les Champs Elysées, la fierté de Patrice Bonin monte encore d'un cran : "Je le regarde tous les ans, c'est un peu mon fond de commerce qui défile", dit il avec un brin de malice. Si Chevalier d'Auvergne est le dernier fabricant de sabres et d'épées pour les armées, les élèves des grandes écoles militaires, par exemple, peuvent être tentés d'aller voir ce qui se fait ailleurs. "Quelques clics sur internet pour voir si, ailleurs, l'herbe est plus verte !", précise Patrice Bonin. "Mais justement, après quelques clics ils reviennent vite vers nous". Car ce métier, c'est un métier de contact, de relations soigneusement entretenues, parfois fortes, parfois compliquées. "Il faut arriver avec la banane, les militaires sont des gens positifs et ils n'aiment pas travailler avec des losers", conclut Patrice Bonin.