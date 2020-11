La nouvelle éco : Le musée des Arts forains de Conflans-en-Jarnisy cherche des financements

C'est la fondation du Patrimoine qui est venue trouver le musée pour proposer de soutenir ce projet. La restauration nécessaire à la réouverture du musée des Arts forains de Conflans-en-Jarnisy est titanesque, explique Sabine Hunold la directrice du service communication et culture à la mairie : "Au total, c'est plus de 120m2 de peinture de manèges et d'affiche de spectacles forains qu'il faut reprendre, chaque mètre carré doit être nettoyé au coton-tige, vous imaginez le travail que ça représente !"

Un nouveau musée dans quelques années

"On va reconstruire d'ici deux ou trois ans un nouveau bâtiment pour abriter le musée, ajoute Sabine Hunold. Pour présenter la collection dans de nouveau locaux, les objets devront être nettoyés, restaurés. On a aussi une grande partie de la collection qui sont des instruments de musique mécanique. Ce sont des mécanismes d'horlogerie, qui se grippent, qui ont besoin d'être réglés régulièrement, voire restaurés. Donc avant d'être présenté dans nos nouveaux locaux, il faut que tout ce petit monde soit remis en état!"

121 000 euros sont nécessaires pour assurer ces restaurations, et le musée lance une collecte pour 40 000 euros, il est possible d'y contribuer sur le site de la fondation du patrimoine, ou encore sur le site de la commune de Conflans.