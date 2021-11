La nouvelle éco : le parcours hors du commun du Toulousain Luc Julia, co-créateur de Siri

Le co-fondateur de Siri est Toulousain il s'appelle Luc Julia. A la mi-octobre il participait aux rencontres de l'ICAM, école d'ingénieurs de Toulouse. Ce spécialiste des interactions entre humains et machines a passé toute sa carrière en Californie dans la Silicon Valley, il est depuis quelques mois directeur scientifique du groupe Renault. On revient avec lui sur sa vie hors norme.

Né à Pibrac en 1966, passé chez Apple, Google et Amazon

Luc Julia est originaire de Pibrac commune de la périphérie de Toulouse où il "revient le plus possible, car de quoi ne peut-on pas être amoureux à Toulouse ?" interroge t'-il en préambule.

Agé de 55 ans, il a passé la plus grande partie de sa carrière aux Etats-Unis à travailler pour les géants du numérique, chez presque chacun des GAFA, Google, Amazon et Apple, sans préférence : "c'était intéressant de voir comment cela marche de l'intérieur et comment des fois cela ne marche pas". Sans trahir de secret de fabrication Luc Julia détaille : "Apple c'est une entreprise mythique mais ce n'est pas que du bonheur sans entrer dans les détails". Et les autres ? :" Google et Amazon ont leurs bons et mauvais côtés, Google c'est une entreprise innovante par définition c'est une fourmilière qui grouille et Amazon c'est tout pour le client et un peu moins pour les gens qui y travaillent".

Grand spécialiste de l'intelligence artificielle

Luc Julia, grand spécialiste de l'intelligence artificielle revient sur la création de l'assistant vocal Siri : "Siri est sorti le 14 octobre 2011 mais on l'a inventé au Standford Research Institut quatorze ans avant, en 1997. C'était une idée de recherche à l'époque, et ça a mis du temps à mûrir. C'est Steve Jobs (le patron d'Apple) qui est venu chercher l'idée après avoir créé l'iPhone en 2007. Il s'est dit que c'était une bonne idée de mettre un assistant dans ce truc qui avait un micro. C'est lui qui a vraiment défini le Siri tel que nous l'avons implémenté ensuite en 2011."

Luc Julia au micro de France Bleu Occitanie Copier

Première rencontre avec Steve Jobs en 2003

La première fois qu'il rencontre Steve Jobs, Luc Julia a 37 ans, il se souvient : "en 2003 quand je l'ai rencontré j'étais dans une start up, quand je lui ai présenté ce que je faisais, j'étais très fier mais il a dit que c'était "bullshit" (pour rester poli) et _il est parti au bout d'un quart d'heure en disant que ce n'était absolument pas intéressant_. La première rencontre était donc pas très agréable pour mon ego; je ne peux pas raconter ce que c'était parce que plus tard Steve Jobs l'a peut-être un peu utilisé."

Des débuts au CNRS, la suite dans le privé

Luc Julia a fait ses débuts au Centre National de la Recherche Scientifique mais est très vite parti aux Etats-Unis alors qu'il n'était encore qu'un étudiant et s'en explique : "j'avais un esprit entrepreneur et dans ma vision de ce qu'était la recherche et la façon dont on pouvait trouver des choses j'étais sclérosé en France et j'avais des possibilités de m'épanouir là-bas." Mais les temps ont changé explique t'il : "je pense qua ça a bien changé depuis les années 2013 avec la French Tec etc je pense qu'on a donné la possibilité aux étudiants de s'épanouir comme moi j'ai pu m'épanouir dans la Silicon Valley. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit la peine de faire de faire ce que moi j'ai fait à l'époque."

Garder les têtes pensantes en France ?

Questionné sur ses échanges avec les élèves ingénieurs de l'ICAM de Toulouse Luc Julia ne tarit pas d'éloges : "_l'ICAM est une preuve de l'excellence française_, l'éducation française est très bonne contrairement à ce qu'on veut faire croire et on aime bien se flageller, on est assez extraordinaire dans l'éducation (...) et quand on arrive dans les élites comme celle-ci on arrive à des qualités de qualification extraordinaires. C'est toujours bien d'aller voir ce qui se fait ailleurs mais on a tous les moyens et les chances de réussir en France aujourd'hui."

Des voitures intelligentes

Depuis quelques mois Luc Julia est directeur scientifique du groupe Renault. Il compte appliquer ses connaissances sur l'intelligence artificielle à l'univers de la voiture : "il y en a déjà un petit peu, cela arrivera de plus en plus. Le domaine de l'automobile n'échappera pas aux intelligences artificielles" prévient Luc Julia. "On n'imaginera pas la voiture volante ou complètement autonome comme on peut l'imaginer en science-fiction, mais dans plein de domaines à l'intérieur comme à l'extérieur de la voiture il y a aura de l'intelligence artificielle, oui" conclut le Toulousain nous laissant des images plein la tête.