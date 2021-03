La nouvelle éco : le tartare et les algues au caramel de GlobeXplore récompensés

Ça ressemble à des petits œufs de truite, des petites perles très précieuses. C'est en fait un produit à base de sirop de caramel et d'alginate, la sève de l'algue qui se présente sous forme de gelée. Aux côtés du tartare d'haricots de mer curry-raisin, les perles d'algues au caramel viennent de remporter le prix de la restauration décerné par l'association Produit en Bretagne.

Un tartare aux haricots de mer et des perles d'algues saveur caramel © Radio France - Roméo van Mastrigt

Une belle opportunité après une année compliquée

C'est l'entreprise GlobeXplore, basée à Rosporden dans le sud Finistère, qui a raflé ces deux premiers prix de l'innovation, une aubaine pour sa responsable commerciale, Chloé Renoir : "C'est génial et très étonnant. C'est la première fois qu'une entreprise reçoit deux prix la même année. C'est très encourageant pour nous étant donné que nous avons eu une année très difficile sur la restauration." Les produits de GlobeXplore vont pouvoir être référencés chez les distributeurs en restauration.

Depuis 2010 et l'avènement des sushis en France, les produits à base d'algues de l'entreprise se démocratisent de plus en plus. "Ces dernières années, nous étions en croissance à deux chiffres", explique Chloé Renoir, "pas cette année à cause de la crise sanitaire, on a baissé de quasiment 30% mais on sent tout de même un grand intérêt pour nos produits." L'entreprise finistérienne compte sur ces prix et la réouverture des restaurants pour relancer son activité et ses jolis résultats.