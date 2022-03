La nouvelle éco : Pompon sur la Garonne personnalise des objets avec l'accent toulousain

C'est une boutique qui monte, qui monte, qui monte. "Pompon sur la Garonne" personnalise t-shirts, mugs et autres sacs en toile avec les messages les plus farfelus réclamés par la clientèle. Le magasin cartonne surtout avec son concept basé sur les expressions toulousaines.

Léa Gabrielle, 32 ans, a créé "Pompon sur la Garonne", rue des Puits Clos entre Esquirol et la place du Capitole à Toulouse. Le magasin propose de personnaliser en quelques minutes vêtements et accessoires. "On n'a jamais refusé la moindre demande" précise cette Toulousaine pur jus qui a tout de suite cru dans son concept. "Ca n'existait pas à Toulouse, je savais que je ne prenais pas de gros risque".

L'enseigne propose aussi pour les moins inspirés des produits avec des expressions toutes faites, et bien connues des Occitans. Dans le TOP 3 des meilleures ventes : le nom du magasin "Pompon sur la Garonne", l'indétrônable "Bondu con!" et les indémodables bons mots autour de la chocolatine. "On touche toutes les tranches d'âges puisque cela peut être un tablier pour Mamie, un cadeau de naissance, un T-shirt pour la fête des pères, etc".

Aujourd'hui, la gérante travaille avec une apprentie. Et l'entreprise travaille avec des professionnels comme des restaurants, des bars. Et dispose d'un corner à 'l'aéroport Toulouse-Blagnac avec une collection propre.