La nouvelle éco : Quand boulangers et designers revisitent ensemble les traditions de Noël

Francis Boissenin et boulangerie L'authentique

Les cœurs, les cloches, les étoiles et les bottes que l’on trouve d’habitude dans les boîtes en métal familiales sont remplacés par des rosaces de la cathédrale de Strasbourg ou des petites maisons à colombages. Six designers strasbourgeois, membres de l'association IDeE, "Innovation, Design et Expériences", ont travaillé avec des boulangers bas-rhinois, pour créer ces « Br’ideele », vendus actuellement en ligne.

Les designers du collectif strasbourgeois IDeE ont conçu des moules et des outils adaptés aux recettes de leurs partenaires boulangers, un véritable travail en binôme. "L'intérêt de notre pratique est de fournir aux artisans les outils pour que leur travail soit le plus facile possible", explique la designer Sonia Verguet.

Un exemple, la rosace en cannelle qui décore un biscuit baptisé "cannelthédrale", en hommage à la célèbre rosace de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, a été imaginée par Francis Boissenin pour la boulangerie «L’Authentique», à Mittelhausbergen. Le designer a conçu pour son partenaire boulanger un tampon qui décore les biscuits grâce à une encre alimentaire parfumée à la cannelle.

Jouer avec la nourriture, c'est permis

Sonia Verguet, elle, a créé un toit de maison traditionnelle, avec des tuiles typiques en queue de castor, éventuellement colorées par les ingrédients des gâteaux. Elles sont préparées selon les recettes classiques mais on peut jouer à les assembler dans son assiette avant de les déguster.

Un toit de village alsacien à croquer - association IDeE

Car ces Br'ideele sont de véritables gourmandises ludiques. Avant de croquer, on peut construire un village alsacien ou recomposer un « Tetris », le puzzle bien connu, version revisitée du "Schwobredele" née de la coopération entre le designer Grégoire Ruault et le boulanger strasbourgeois Francis Maurer.

Le boulanger strasbourgeois Francis Maurer prépare des Tetris gourmands © Radio France - Corinne Fugler

Cette collaboration entre designers et professionnels de l'agro-alimentaire est le résultat d'un partenariat entre la fédération des boulangers-pâtissiers. Ses promoteurs comptaient sur la vitrine offerte par le marché de Noël pour lui donner de l'écho. L'annulation de cette manifestation les oblige à proposer de la vente en ligne, sur le site de l'association IDeE.

On peut aussi trouver ces biscuits chez les boulangers qui ont travaillé avec IDeE. Ils sont installés à Mittelhausbergen, Saverne ou Strasbourg. Attention, il faut commander son lot de rosaces ou de Tetris en ligne avant le 6 décembre 2020.

