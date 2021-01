La nouvelle éco : Tonton Sommelier, un jeu rémois pour apprendre les vins

Le Tonton sommelier, c'est un jeu sous la forme de coffret, à l'intérieur des demi-bouteilles de vin : le coffret cerise pour les vins rouges, citron pour les blancs et bulles pour les effervescents. "Ça se présente assez simplement, on reçoit un coffret avec trois demi-bouteilles, l'accès à une application qui va nous permettre de jouer, des cartes indices et un guide de dégustation. Un peu à la manière d'un Cluedo, on va devoir deviner les vins", explique le concepteur rémois du jeu, Guiseppe Oliveri.

500 coffrets vendus en pleine crise sanitaire

278 contributeurs ont testé le tonton sommelier en avant-première, ils ont déboursé de 25 à 33 euros dans la campagne participative organisée en 2020. Plus de 500 coffrets ont été vendus, c'est cinq fois plus que prévu, montant total récolté : 15.000 euros. Un beau succès en plein crise sanitaire qui s'explique selon Lucas Piquet, en charge du marketing de Tonton Sommelier, "par le fait que c'est un jeu qui se joue en petit comité et que l'on a vendu avant les fêtes pour permettre d'y jouer en famille ou de l'offrir à des proches".

"La campagne nous a permis de véritablement mettre le produit sur le marché. Depuis quelques temps on a fait pas mal de tests entre nous pour faire évoluer le jeu. On voulait voir si le produit pouvait être vendu à plus grande échelle. (...) On sait que ça a marché, on a eu beaucoup de retours positifs", détaille Lucas Piquet.

Bientôt, une boutique en ligne sera créée pour permettre à tous de se procurer le jeu. Les Rémois en charge du projet espèrent, en 2021, séduire davantage de distributeurs et des vignerons pour leur proposer un jeu personnalisé à leur propre cuvée.

En Champagne, deux vignerons participent à l'aventure Tonton Sommelier, à terme le jeu à vocation à s'ouvrir à tout le vignoble français.

