La nouvelle éco : un ancien avocat toulousain crée un jeu pour rire du droit

Un ancien avocat du barreau de Toulouse, aujourd'hui enseignant en droit et juriste, a mis au point un jeu d'ambiance sur les règles de droit. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n''est pas du tout destiné aux plus érudits. C'est plutôt le droit version insolite !

Pierre Benazech a exercé au barreau de Toulouse pendant cinq ans, entre 2015 et 2020. Depuis près de deux ans, il a choisi le monde de l'entreprise, pour une meilleure harmonie entre vie professionnelle et vie privée. Il est juriste-conseil dans une société toulousaine, donne des cours de droit de la propriété intellectuelle et de droit des entreprises à l'Ecole internationale de la Mode et l'école de Condé (design, graphique). Et ce féru de jeux de société a eu le temps d'imaginer un jeu en rapport avec sa discipline favorite.

Ténor a été développé avec l'aide d'un concepteur-graphique. C'est un jeu d’ambiance qui tourne en dérision le monde du droit et s’amuse de ses lois , de ses procès.

Je voulais piéger mes amis avocats au départ. Et puis après j'ai voulu vulgariser le droit de manière ludique. Le droit est une matière réputée rébarbative, à tort.

Accessible à tous, même au profane, Ténor permet de gagner en éloquence, tout en développant son imagination et en enrichissant sa culture générale. Vendu au prix de 30 euros, son inventeur n'en touche au final que quelques euros "Quand on crée un jeu, ça n'est pas pour l'argent, c'est pour le plaisir", résume le trentenaire.

Ténor se précommande sur le site des éditions Enrick B, à la Fnac ou à Cultura.