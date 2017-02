La nouvelle photo de la côte d'Azur prise depuis l'espace

L'astronaute français Thomas Pesquet a publié une nouvelle photo de la Côte d'Azur. Il fait cette fois un clin d’œil à une entreprise de Cannes, où il a travaillé pendant plusieurs mois.

Thomas Pesquet aime décidément la Côte d'Azur... après une première photo de Nice, postée le 3 février dernier, l'astronaute français (qui vit dans la Station Spatiale Internationale depuis novembre dernier) vient de partager un nouveau cliché, de Cagnes-sur-Mer au massif de l’Estérel. Et revient sur une petite partie de sa vie, passée à Cannes : "Je garde de bons souvenirs de Cannes où j’ai effectué mon stage de fin d’études chez Thales Alenia Space." Un joli clin d’œil pour le fabriquant de satellites, basé à Cannes.

De Cagnes s/mer au massif de l’Estérel, en passant par le cap d’Antibes et @VilleCannes ( bons souvenirs chez @Thales_Alenia_S ) #CôtedAzur pic.twitter.com/p9vZ4TnwBq — Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 15, 2017

C'est un stage, que Thomas Pesquet a fait à Cannes, en 2001. Un stage de fin d'études d'ingénieur. Personne ne se doute alors qu'il va devenir l'astronaute le plus connu de France... Pendant ces mois de stage, il développe un outil de conception pour les satellites, et surtout se forge des souvenirs uniques, dans notre région. Il profite du soleil, de la plage, fait des sorties avec le club de voile de Cannes... En clair, il s'épanouit au travail et profite du cadre de vie exceptionnel que nous avons ici. Il conserve d'ailleurs des amis sur place. Et tout le monde espère bien une petite visite, une fois qu'il sera revenu sur terre.

Pour l'anecdote, certaines parties de l'ISS, la station spatiale internationale (où vit donc actuellement Thomas Pesquet) ont été fabriquées directement par Thales Alenia Space. Pas par le site de Cannes, mais celui de Turin.