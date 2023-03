"La nuit dernière, on est tombés à -57°C !" : l'aventure d'un généraliste de Gironde en mission en Antarctique

C'est une aventure au bout du monde que vit depuis janvier 2023 un médecin généraliste de Gironde. Installé à Saint-Caprais-de-Bordeaux, le docteur Stéphane Fraize a quitté ses proches et son cabinet pour partir en mission d'un an dans la station scientifique franco-italienne Concordia, en Antarctique. "Au plus chaud de la journée, en ce moment, il fait -35°C".

"À l'instant même où je vous parle, je suis devant un écran météo de la station. Il fait -47,5°C avec un ressenti ce matin à -59°C. La nuit dernière, on est tombé à -57 en température réelle. Et puis au creux de l'hiver, en mai, juin, juillet, on aura des températures extérieures qui seront généralement entre -60 et -70, avec des pointes à -80 et des ressentis entre -90 et -100°C. Donc oui, c'est effectivement très très très froid."

"Au plus chaud de la journée en ce moment, il fait -35°". - Stéphane Fraize / Institut Polaire Français / PNRA

"Pendant quatre semaines, nous ne verrons pas du tout le soleil"

À 50 ans, Stéphane Fraize compte déjà à son actif plusieurs missions médicales en Guyane notamment. En Antarctique, le docteur vit et travaille aux côtés de onze autres personnes. "Six Français, cinq Italiens et un Allemand. Six scientifiques, quatre techniciens, un cuisinier et le médecin." A part cette équipe, "il n'y a aucun être vivant à moins de 1.000 km de distance." Dans cet univers hostile, "les paysages sont fascinants d'uniformité, c'est plat, c'est blanc et le ciel est bleu avant d'être bientôt noir. C'est extraordinaire".

"Des paysages extraordinaires" : le docteur Stéphane Fraize raconte son aventure en Antarctique. - Stéphane Fraize / Institut Polaire Français / PNRA

Unique lieu de vie durant un an, la station Concordia est constituée de "deux tours de chacune trois étages, montées sur pilotis pour rester en dehors de la glace et qui sont reliées par une petite passerelle. Tout autour se trouvent des installations annexes, pour la plupart des conteneurs réutilisés. C'est un univers un peu post apocalyptique".

"Moufle, gant, chaufferette, pantalon, polaire, manteau, cagoule et double sous-vêtements"

C'est en voulant prendre quelques photos que Stéphane Fraize a pris la mesure du froid qui règne en Antarctique. *"*Tant que je suis dans mes moufles ça passe. Mais si je sors les mains pour faire des clichés, même avec des sous gants, j'ai une minute, une minute 30 pour faire mes photos et après je sens que les doigts commencent à geler."

Les 12 membres de la base de recherche Concordia en Antarctique. - Stéphane Fraize / Institut Polaire Français / PNRA

"Plus encore que le froid, c'est le manque d'oxygène" qui surprend le docteur. "Puisqu'on va en altitude de 3200 mètres et que comme l'atmosphère est plus fine au pôle, on est sur un équivalent de 3700-3800m en Europe et en fait, on manque beaucoup d'oxygène. Ça, c'est vraiment une sensation qui est assez étrange."

Après avoir vu le soleil 24h/24 jusqu'à début février, le médecin girondin va bientôt connaître "une nuit permanente qui va durer quatre mois. Et depuis février jusqu'en novembre, aucun secours n'est possible. La base est totalement inaccessible. Aucune machine ne serait capable d'atterrir ou de redécoller."

"Nous allons avoir une nuit permanente pendant plusieurs mois". - Stéphane Fraize / Institut Polaire Français / PNRA

Pour parer à toute éventualité, le docteur Stéphane Fraize a suivi 4 mois de formations intensives dans divers spécialités médicales. *"*Ça n'a pas fait de moi un chirurgien, ça n'a pas fait de moi un dentiste, ça n'a pas fait de moi un anesthésiste, mais ça m'a permis d'acquérir des gestes, des connaissances qui font que, en cas de pépin avec l'accompagnement de la télémédecine, je suis censé pouvoir tout faire."

Ainsi, fin janvier, quelques semaines après son arrivée, lorsque le docteur girondin a perdu une couronne dentaire, et ne pouvant se soigner lui-même, il a du former un scientifique de la station. "J'ai demandé au cuisinier de nous sortir une carcasse de cochon des congélateurs et j'ai entraîné mon collègue médecin de recherche de l'agence spatiale sur la mâchoire de l'animal !"

Après une perte de couronne dentaire, le généraliste Stéphane Fraize a formé son collègue sur une mâchoire de cochon amenée par le cuisinier de la station. - Stéphane Fraize / Institut Polaire Français / PNRA

Dans la station Concordia, pendant que le docteur Stéphane Fraize fait l'inventaire des outils de chirurgie, certains de ses collègues scientifiques travaillent dans le domaine spatial. "En dehors de la force de gravité, explique Stéphane Fraize, par le manque d'oxygène, par l'isolement, par l'environnement hostile et les missions au long cours, on est ici sur ce qui se fait de plus proche comme analogue des voyages spatiaux. C'est pour cela qu'il existe depuis 20 ans un programme de recherche de l'agence spatiale européenne à Concordia."