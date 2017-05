La page Facebook "On est berrichon et on est fier" dépasse les 10.000 membres

Des berrichons expatriés ont créé une page sur Facebook pour dire leur fierté d'être né au pays de George Sand. Leur page dépasse désormais les 10.000 membres.

Trois berrichons originaires de Thenay, Argenton-sur-Creuse et Châteauroux sont à l'origine d'une page Facebook sur le Berry qui regroupe depuis le mois d'avril plus de 10.000 membres. Ils nous racontent l'histoire de cette communauté devenue internationale.

Tout commence à Paris en 2010

Il y a sept ans, Marie-Claire Rouer, originaire de Thenay, dans l'Indre, part vivre à Paris avec sa famille. "C'était le moment où des agriculteurs berrichons venaient se révolter sur Paris avec leur tracteurs, mon fils était dans une école privée, avec des petits bourgeois bobo qui se moquaient des paysans".

"Ses camarades de classe ne savaient même pas situer le Berry sur une carte, et pour en faire écho, mon fils a créé ce groupe sur Facebook en disant : même si ce sont des paysans, nous, on est berrichon et on est fier". La formule a été gardée et a donné son nom à la page en question.

Que trouve-t-on sur ce groupe Facebook ?

Tout et rien à la fois : l'actualité du Berry au quotidien, l'agenda des événements de la région, comme cette randonnée pédestre à Mareuil-sur-Arnon, cette soirée karaoké à Mehun-sur-Yèvre, ou encore cette brocante à Rouvres-les-Bois. Et même un appel à candidatures pour devenir Miss Centre Val de Loire !

On est très heureux, on ne s'attendait pas un tel succès

ON TROUVE DE TOUT SUR LEUR PAGE FACEBOOK... - Capture d'écran Facebook

Lorsque la page a été créée en 2010, le groupe comptait seulement quelques dizaines de fans. Puis le nombre n'a cessé de grandir, jusqu'à atteindre en avril 2017 les 10.000 membres. "On est très heureux, on ne s'attendait pas un tel succès", s'enthousiasme Sylvie Touzet, l'une des administratrices.

A quoi tient ce succès ? "C'était un peu familial au départ, puis le bouche à oreilles, la dynamique des réseaux sociaux a fait le succès du groupe, on a même des Américains qui vivaient sur Châteauroux dans les années 60 (quand il y avait la base militaire à la Martinerie NDLR) et qui ont pu renouer contact".

Parler de tout, sauf de politique

Tous les sujets peuvent être abordés, sauf la politique, jugé trop clivante : "avec 10.000 personnes, chacun aura son opinion, aucun ne sera d’accord, ça va créer des conflits, on parle de sujets qui fâchent, comme le chômage, les déserts médicaux, mais pas de politique", dit Jean-Christophe Pinardon, originaire d'Argenton-sur-Creuse, l'un des trois responsables.

Dès qu'une publication fait référence à un parti politique ou qu'un commerçant vante son produit sur la page, le post est supprimé par un modérateur. "Il y a des gens qui arrivent avec un restaurant ou un salon de coiffure et qui mettent des publicités de leurs commerces trois fois par jour, on n'est pas un support publicitaire", poursuit Sylvie.

Comment expliquer alors cette publication qui vante le site des cabanes de Chanteclair, à Chalais, en Brenne ? "C'est pour faire la promotion du Berry auprès des ressortissants étrangers". L'idée de ce groupe Facebook est aussi d'inciter les non-berrichons à venir faire du tourisme dans notre belle région.

Pour s’inscrire et rejoindre la communauté, rien de plus simple : cliquez ici et dites-leur que vous souhaitez devenir membre !

LE GROUPE ET SES FONDATEURS. - ©Groupe Facebook "on est berrichon et on est fier"