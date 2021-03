La page Wikipédia de l'arbitre de Metz-Angers modifiée pour critiquer son arbitrage

Au lendemain de la défaite (1-0) face à Angers, des supporters du FC Metz se sont visiblement amusés à modifier la page Wikipédia de l'arbitre de la rencontre, Johan Hamel. Sur la page de l'encyclopédie participative, on pouvait lire ce jeudi matin : "N'aime pas le FC Metz, à chacune des rencontres qu'il arbitre, il n'hésite pas à les humilier". Ou encore : "ses statistiques ne mentent pas, son passe-temps favori est de siffler des penaltys contre le FC Metz, tout en oubliant d'en siffler pour eux volontairement".

Depuis 2017, et un penalty litigieux à Nantes, cet arbitre est dans le viseur des supporters messins. Il a également sifflé 4 pénaltys contre Metz lors des 6 dernières rencontres avec le club à la croix de Lorraine qu'il a arbitré. Pour l'anecdote, en ligue 2 il y a deux saisons, il avait signé un pénalty pour Metz, en Ligue 2, contre le Paris FC.

Coach Antonetti réagit avec sang-froid et élégance

"Ce n'est pas un match facile à arbitrer, a déclaré le coach grenat Frédéric Antonetti en conférence de presse d'après-match, car il y a 3 ou 4 litiges. On peut avoir des fautes sur nous, on ne les a pas. Eux ils ont un penalty. Ce n'est pas facile à arbitrer parce que ce n'est pas net. Ni le penalty pour eux, ni pour nous. Donc c'est le choix de l'arbitre, il faut l'accepter. Il y a des soirs où tout nous est contraire... Penalty ou pas penalty ? Ce n'est pas net, il y a 50% des arbitres qui auraient sifflé, et 50% qui ne l'auraient pas fait. Parfois le football est aléatoire"

La page Wikipédia de l'arbitre de la rencontre avait à nouveau été éditée ce jeudi soir, pour supprimer les griefs envers lui.