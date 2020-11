La panthère noire vue en septembre 2019 sur les toits d'Armentières et volée une semaine plus tard au zoo de Maubeuge fait de nouveau parler d'elle : elle aurait été confiée par un couple à un sanctuaire des Pays-Bas.

La panthère aperçue à Armentières il y a un an... serait aux Pays-Bas !

C'est un nouvel épisode dans l'histoire rocambolesque de la panthère d'Armentières. Le félin qui avait fait le buzz il y a un an serait désormais soigné dans un sanctuaire des Pays-Bas. L'association Action protection animale (APA) estime avoir remonté sa trace.

Les images de cette panthère noire déambulant sur les toits d'Armentières le 18 septembre 2019 avaient fait le tour de France. L'animal, qui s'était échappé d'un appartement, avait été accueilli au zoo de Maubeuge... avant d'être volé dans la nuit du 23 au 24 septembre. Depuis, on n'avait aucune nouvelle de cette panthère.

La panthère noire d'Armentières volée au zoo de Maubeuge. © Radio France - Baziz Chibane

Un couple aurait déposé cette "star française" aux Pays-Bas

Nouveau rebondissement aujourd'hui : l'APA affirme que la panthère vit désormais aux Pays-Bas. Un couple l'aurait confiée en janvier à un sanctuaire dédié à l'accueil des grands félins, Stichting Leeuw. "Nos partenaires aux Pays-Bas nous ont informés qu'une panthère noire a été prise en charge par ce sanctuaire. En faisant des recherches, on s'est rendus compte qu'elle correspondait en tous points à celle d'Armentières au niveau de l'âge, la date de naissance déclarée, le physique, et le fait que cet animal n'a pas été identifié. On a peu de doutes sur l'origine de cette panthère", explique Anne-Claire Chauvancy, membre de l'association.

Surtout, le couple l'a déposée en indiquant que c'était "une star française qui a fait grand bruit dans la presse en se baladant à Armentières", précise Anne-Claire Chauvancy. Un des deux membres du couple parle français, selon l'association. Ce couple aurait dit ne pas pouvoir garder le félin plus longtemps, étant donné qu'il s'agit d'un animal sauvage qui devenait dangereux. On ne sait pas comment "Louise" est arrivée entre les mains de ce couple.

Une nouvelle vie "de diva"

Louise a été rebaptisée Akilla, et se comporte "comme une diva", affirme le sanctuaire. Elle est accueillie "dans un enclos spécialement aménagé pour elle, dans les meilleurs conditions qu'on puisse donner à un animal sauvage captif", souligne Anne-Claire Chauvancy : aucune raison donc selon elle que la panthère quitte ce sanctuaire.

Akilla vit désormais dans un enclos spécialement aménagé pour elle. - Stichting Leeuw

Le parquet de Lille est en train de vérifier qu'il s'agit bien de la panthère aperçue à Armentières. L'enquête est confiée aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique à Paris.