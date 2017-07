La passerelle des Trois Pays, la plus longue du monde, fête ses 10 ans à Huningue dans le Haut-Rhin

L'anniversaire tombe en même temps que l'hommage à l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl. Un symbole de l'unité franco-allemande, la passerelle des Trois Pays à Huningue, fête ses 10 ans.

"Helmut Kohl préférait les ponts aux frontières et aux murs..." Un extrait du discours d'Emmanuel Macron lors de l'hommage rendu à Helmut Kohl ce samedi au Parlement européen de Strasbourg.

Un pont qui dépasse les frontières : quel meilleur exemple de l'unité franco-allemande ? Des ponts et des passerelles nombreux en Alsace. La passerelle des Trois Pays fête ses 10 ans en ce premier week-end de juillet, entre Huningue et Weil-am-Rhein en Allemagne. La plus longue passerelle portée aux monde : 238 mètres réservés aux piétons et aux cyclistes...

La passerelle des Trois Pays fête ses 10 ans le week-end des 1er et 2 juillet 2017. © Radio France - Patrick Genthon

Un feu d'artifice a été tiré ce samedi soir pour souffler les bougies, un feu d'artifice écourté "suite à un problème technique", selon la mairie de Huningue.

238 mètres de long, plus de 1000 tonnes d’acier : cette passerelle sur le Rhin a coûté 10 millions d’euros, financée par la communauté de communes des Trois Frontières, le Land du Bade-Wurtemberg et l’Union européenne. Les Allemands la traversent souvent à vélo pour des balades culturelles et gourmandes, les Français pour des achats outre-Rhin.

"C'est très pratique !", disent certains. Pratique de ne pas devoir prendre systématiquement la voiture. Benjamin arrive en Alsace en tant que nouveau travailleur frontalier, salarié à Bâle : "J'ai emménagé dans cette tour et c'est ce que je recherchais, pouvoir facilement accéder à pied de l'autre côté de la frontière. J'ai expérimenté les bouchons : non, plus jamais !"