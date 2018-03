Lac de Guéry, Le Mont-Dore, France

Avec son pic en acier, Joël de Toffoli creuse la glace. "Regardez, il y a une vingtaine de centimètres, c'est une belle glace, bien bleue, je n'avais pas vu ça depuis une dizaine d'années" se félicite le président de l'association de pêche du Mont Dore qui organise l’événement. Ces deux dernières années, faute de glace, il avait même fallu renoncer.

Unique en France

"C'est un truc particulier, il faut faire le trou, il y a aussi le mystère car on ne sait pas ce qu'il y a en dessous" explique ce chasseur de Loubeyrat venu avec ses collègues. "Mais on est là avant tout pour passer un bon moment, et pour le folklore".

On se prend pour des esquimaux... Martine, venue de Thiers

Certains sont pourtant particulièrement bien équipé. C'est le cas de Martine, avec son bonnet sur la tête et son écharpe autour du cou. Abritée par une petite tente, elle attend la touche. "Il fait froid, mais c'est la magie du moment, on est patient, on attend que ces dames veuillent bien sortir".

Il fallait être bien équipé pour se protéger du froid © Radio France - Jean-Pierre Morel

Pour l'occasion, certains n'ont pas hésité à venir de loin. "Moi je viens de Fréjus" dit Bernard en fixant son bouchon, "moi de Toulouse" poursuit son voisin qui lorgne sur les truites sorties du trou juste à côté du sien. "Moi je pêche au ver ou à la teigne, mais manifestement ce n'est pas ce qui marche". Un peu plus loin pourtant, une canne se plie en deux.

Une des plus belle prise de la journée © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Après une bonne gelée, une belle truite" apprécie ce pêcheur occasionnel, qui fait l'admiration autour de lui. Une truite lacustre, née dans lac, contrairement à la tonne de poissons lâchés il y a quelques jours.