La pêche miraculeuse du sportif mayennais François Pervis

Villiers-Charlemagne, France

On connaissait les incroyables dispositions de François Pervis pour le cyclisme sur piste, ce qui lui a permis d'engranger les titres et les records. On sait désormais que le champion, originaire de Villiers-Charlemagne, est également un "as" de la pêche. Ce dimanche 5 mai, il a mis en ligne, sur le réseau twitter, une photo de son incroyable prise : une carpe de plus de 20 kilos. Un poisson qu'il a aussitôt remis à l'eau explique-t-il. Les internautes et ses fans ont beaucoup apprécié et commenté.