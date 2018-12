Un tableau du peintre nîmois Michel Tombereau dans la maison du footballeur Neymar

Nîmes, France

Qu'il l'aurait cru ? Une peinture du nîmois Michel Tombereau est exposée chez le joueur de foot Neymar. Le tableau apparaît dans une vidéo publiée sur internet, dans une série consacrée au footballeur Neymar dans son quotidien.

Près d'un million et demi d'internautes ont vu cette vidéo. Après une séquence à l'entraînement (à partir de 3'29), le joueur du PSG est filmé chez lui, il descend ses escaliers, et c'est là où on l'on remarque le tableau en arrière-plan. C'est un ami de Michel Tombereau qui a envoyé l'image à l'artiste : "J'étais assis heureusement. Je croyais que c'était un gag."

En arrière plan, le tableau du peintre nîmois Michel Tombereau. - YouTube

"Je n'y croyais pas quand on me l'a dit." Ecoutez le peintre Michel Tombereau. Copier

Une peinture de Michel Tombereau.

Ce tableau chez Neymar, un mystère

Mais comment le tableau est-il arrivé dans la maison de Neymar ? Le peintre ne le sait pas. En revanche, il en est certain, c'est le sien : "Je l'ai reconnu de suite, il n'y a pas de problème. C'est des tableaux de tauromachie que j'ai fait il y a 7 ou 8 ans, après avoir fait l'affiche de la Feria. On voit du rose, du jaune et les silhouettes de toreros."

L'artiste Michel Tombereau conclut "Qui sait ? Peut-être que Neymar est fan de tauromachie. Et pourquoi pas l'inviter à la Feria ?"