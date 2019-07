La pension, une solution pour partir en vacances sans Médor ou Mistigri

La pension accueille chiens et chats toute l'année

Maison-Feyne, France

Sur la route des vacances, pas toujours évident d'emmener chien et chat dans la voiture. Si personne dans votre entourage ne peut les garder en votre absence, la dizaine de pensions pour animaux qui existe en Creuse peut être une alternative. Moyennant 10 à 16 euros par jour, elles peuvent s'occuper de nourrir, jouer et loger votre animal de compagnie.

À Maison-Feyne, dans le nord de la Creuse, Eric et Kelly Covillers ont ouvert la pension Utopia depuis cinq ans. "En ce moment, on est complet avec neuf chats et neuf chiens", indique Eric. "Ce n'est pas toujours facile de trouver des places en ce moment, précise Kelly, les propriétaires ont dû s'y prendre à l'avance".

De juin à août, ce sont des mois bien occupés !

Presque comme à la maison

L'objectif, c'est d'éviter les crises de stress aux animaux loin de leurs maîtres. Pas question de changer les habitudes. "On essaie de garder le même rythme qu'ils ont à la maison pour les heures de repas notamment, lance Eric. _On demande aux propriétaires de ramener une couverture ou un petit truc avec l'odeur de la maison, les chiens sont plus relax_". Souvent, ils amènent aussi les croquettes, afin de ne pas changer en prime le régime alimentaire de leurs amis à quatre pattes.

La plupart des canidés et félins reste les mêmes d'une année à l'autre : "à force, ils se connaissent entre eux, ça devient leur deuxième maison !", plaisante Eric. Aux horaires où la pension est fermée au public, Eric et Kelly ont donc pris l'habitude de laisser les chiens qu'ils connaissent bien se balader dans le jardin voire dans la maison, pour passer plus de temps avec eux. "Les chats, c'est un peu à part, précise Kelly. Quand ils arrivent, on leur laisse toujours un peu de temps seuls, avant d'aller vers eux pour les câliner".

Un lien avec les maîtres

Si les animaux ont besoin d'être choyés, les maîtres sont parfois les plus stressés ! Certains ont du mal à confier leur animal de compagnie. _"_On envoie régulièrement des photos ou vidéos, ça les rassure souvent, explique Eric. Surtout la première fois, ils insistent pour avoir vite des nouvelles !". En été, les séjours sont souvent un peu plus longs, de l'ordre de dix jours à deux semaines.

Avec le temps, la relation de confiance s'établit : _"__ceux qui nous laissent leurs animaux chaque année finissent par ne plus regarder les photos qu'on met sur les réseaux sociaux !_lance Eric. Quand on les a au téléphone parfois, on s'aperçoit que certains n'y ont pas du tout pensé".