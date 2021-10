La petite boulette de la préfecture du Cher sur les chances de victoire de Michel Barnier

Les réseaux sociaux sont impitoyables et rien ne leur échappe. Ce mardi matin, c'est la préfecture du Cher qui se retrouve bien malgré elle au centre de l'attention. Tout part d'un post de nos confrères de RTL sur Twitter avec un article et cette question : "Michel Barnier pourrait-il créer la surprise" à la présidentielle de 2022 ? Et c'est là que la boulette arrive. Le compte de la préfecture du Cher répond au tweet : "Spoiler, non". Il faut dire que le candidat à la primaire des Républicains ne part pas favori face à Xavier Bertrand ou encore Valérie Pécresse.

Le tweet a été rapidement supprimé du compte de la préfecture du Cher. Mais pas assez vite pour échapper à l'œil des réseaux sociaux. - Capture d'écran - Twitter

Le tweet a été très rapidement retiré. Mais il n'a pas échappé à l'œil taquin de certains internautes qui préfèrent en rigoler pour la grande majorité.