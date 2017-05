La petite soeur de Flore la deudeuche star du Valenciennois est née, elle s'appelle Owarie

Grâce à un élan de générosité venu des 4 coins de la France et de Belgique, Florian Henneberd a réussi à retaper avec son père une petite soeur à Flore sa 2CV retrouvée brulée dans sa rue : Owarie s'apprête à vrombir sur les routes de campagne de la région.

Carnet rose à Valenciennes, un beau bébé, pas tout rose mais tout orange vient de naître, il s'agit d'Owarie la petite soeur de la deudeuche star du Valenciennois, Flore une voiture hippie avec des grosses fleurs sur la carrosserie qui sillonnait toute la région. Florian, son jeune papa Valenciennois de 25 ans l'avait retrouvée complètement brûlée un matin dans sa rue, il n'avait pu récupérer que les anti brouillards. Dépité, le passionné de vieilles voitures pensait tout mettre à la poubelle, mais très vite il a reçu des soutiens financiers, et des dons des 4 coins de la France et même de Belgique pour faire revivre Flore à travers une petite soeur.

Grâce à son appel sur sa page facebook les amis de Flore, il a récupéré une carcasse de 2CV de 1971, mais attention une version camionnette beaucoup plus grande que Flore, un volant, des amortisseurs, et tout un tas de pièce et avec son père en 3 mois il a refait la carrosserie, les planchers, le moteur, et maintenant elle démarre très bien et Florian est comme un gamin au volant de son bébé. Pour le moment, il reste dans sa rue pour faire les tests il attend son assurance, mais il a hâte de pouvoir rejoindre les prochains rassemblements de deuchistes de la région.

Une deudeuche camionnette aménagée en camping car

En attendant, Florian chouchoute son bébé, il va aménager le derrière en camping car avec une mini banquette et étagère , et puis il va aussi améliorer un peu la déco, il va poser un autocollant de feu Flore sur la carrosserie, en revanche pas de fleurs, ça lui rappellerait trop de souvenirs. Mais pour garder l'esprit seventies il a choisi un orange bien pétant, et il l'a appelé Owarie du nom d'une mandarine.

Après Flore, le jeune homme aura encore du travail, car lors de son appel aux dons, il avait carrément reçu une Dyane, une autre voiture mythique, c'est un particulier cambrésien qui l'avait sorti de sa grange pour lui donner, mais il a encore du travail pour la faire rouler.

