La photo d'un pigeon flashé par un radar en Allemagne fait le tour du monde

Alsace, France

La photo, en noir et blanc, a été publiée début mai sur la page Facebook de la ville de Bocholt, en Allemagne, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Elle se répand comme une traînée de poudre, au point d'être reprise par la BBC. On y voit un pigeon flashé par un radar, accompagné d'un post humoristique : " Toute la question est de savoir si et comment le pigeon va réussir à payer l'amende de 25 euros".

Le pigeon a été flashé en février par un radar automatique, à 45 km/h au lieu de 30, soit "12 km/h au dessus de la vitesse autorisée si on retire la marge d'erreur", précise la ville.

Le pigeon déclenche une vague de commentaires humoristiques en Allemagne, à commencer par Kai Littmann, chroniqueur dans France Bleu Alsace matin !