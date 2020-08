La photo du jour de l'Est Républicain avec France Bleu Belfort Montbéliard

Fan de LEGO, Mattéo partage ses constructions sur sa page You Tube

Mattéo, un Rudipontain de bientôt 15 ans, est un féru de LEGO® dans la gamme Creator.

Alias Matt’s Brick sur sa page YouTube, l’adolescent y partage ses constructions.

Sa première œuvre est une maison provençale.

À l’extérieur comme à l’intérieur, aucun détail n’est superflu : le bouquet de fleurs sur la table, le pommeau de douche, les pierres d’ornement de la porte.

Des cartons entiers dans la cave...

Sa maman, Nadia Meyer, lui a offert sa première boîte quand il avait deux ans ... Et depuis lors il collectionne les modèles en tous genres , des plus récents aux plus vintages ...

Mattéo, 15 ans, devant une toute petite partie de sa collection.

Après le Bac, Mattéo espère pouvoir intégrer une école de Design ...

Souhaitons lui d'ores et déjà un bel avenir !

