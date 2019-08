La photo polémique d'Eric Woerth sur le Mont-Blanc est bien authentique selon le guide qui l'accompagnait

Voilà qui devrait (ou pas) mettre un terme au torrent de moqueries qui ont accompagné sur les réseaux sociaux la publication lundi d'une photo d'Eric Woerth sur son compte Twitter. Un cliché sur lequel on voit l'ancien ministre du Travail, féru d'alpinisme, descendre une pente raide de l'Aiguille d'Argentière dans le massif du Mont-Blanc.

Photo 100% réelle selon son guide

Suite à cette avalanche de commentaires moqueurs accusant le député de l'Oise de trucage, en raison de plusieurs éléments troublants comme la présence de silhouettes debout en arrière-plan (alors qu'Eric Woerth est lui en position d'escalade), le guide chamoniard qui l'accompagnait a tenu a rétablir la vérité. Cette photo, prise par ses soins, est bien "100% réelle" assure Jean-Eric Charlet sur son compte Facebook, "même si la pente de 45 degrés apparaît un peu plus raide qu'elle n'est en réalité".

Comme l'affirmaient déjà lundi à France Bleu Pays de Savoie plusieurs professionnels de la montagne connaissant bien les lieux, cette photo est donc bien authentique. En sifflant la fin de la récré, Jean-Franck Charlet se dit d'ailleurs "très étonné des commentaires critiques et ironiques de la part d internautes et d'alpinistes, abondamment repris par nos grands médias nationaux qui ont péché par facilité et manque de professionnalisme en ne cherchant pas à contacter préalablement l'auteur de la photo et ainsi à en rétablir la simple véracité".

De son coté, Eric Woerth a publié mardi un nouveau tweet pour prouver sa bonne foi.