La piscine la plus haute du monde a ouvert au début du mois de mai à Dubaï. Située au 77e étage d'un hôtel de luxe, elle culmine à près de 300 mètres et est réservée aux clients.

La piscine la plus haute du monde est à Dubaï

La piscine de l'Address Beach Resort à Dubaï est la plus haute du monde

Nager dans le ciel, au plus près des nuages : certains en ont rêvé, Dubaï l'a fait.

La piscine la plus haute du monde, homologuée par le Guinness Book des records, a ouvert au début du mois dans la plus grande ville des Émirats Arabes Unis, réputée pour son goût du luxe et du bling bling. L'Infinity pool est perchée à 294 mètres d'altitude, sur le toit d'un hôtel de luxe, l'Address Beach Resort, au 77e étage. Jusqu'à présent, c'est une piscine de Singapour, située à 250 mètres de hauteur qui détenait le record.

"Un lac en plein ciel"

Le bassin fait 95 mètres de long, soit l'équivalent de deux piscines olympiques, donnant "l'impression d'un lac en plein ciel" précise l'hôtel, et 1,20 mètres de profondeur au maximum. L'occasion pour les clients de l'établissement de faire quelques longueurs en admirant la vue imprenable sur les gratte-ciels et sur la mer.

Elle est réservée aux personnes de plus de 21 ans ayant réservé une chambre, ce qui vous coûtera la somme de 200 euros minimum. Mais si vous souhaitez uniquement admirer la vue sans piquer une tête, vous pouvez aussi réserver une table au restaurant de l'hôtel.