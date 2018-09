La piscine urbaine la plus cool du monde est au Havre

Par Amélie Bonté, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Selon un classement du journal britannique The Telegraph, la piscine des Bains des Docks au Havre est "la piscine urbaine la plus cool au monde"! Régulièrement la piscine ouverte il y a 10 ans et dessinée par l'architecte Jean Nouvel, est classée parmi les plus belle ou plus agréable de France.