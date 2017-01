La piste du cirque d'Amiens transformée en piste de danse pendant une après-midi

Le temps d'un concert, la piste du cirque a été transformé en piste de danse. Des dizaines de personnes ont valsé sur la musique de l'Harmonie Saint-Pierre.

Plutôt timide, le public est resté majoritairement assis pour suivre le concert. Une dizaine de personne a quand même décidé de descendre sur la piste, comme Nathalie, habillée en robe de soirée pour l'occasion. "Le lieu est magique, le parquet de la piste donne envie de danser" explique-t-elle.

"On a pas l'habitude de voir les gens danser"

Moment rare aussi pour les musiciens, habitués au répertoire classique et à jouer face à un public assis. "C'est étonnant au début de voir les gens danser, mais c'est parfait en fait" explique Joé-Christophe. "Pendant un concert, il y a toujours une émotion entre le public et l'orchestre. Cette fois, on l'a vu!" lui répond Rémi.

Au delà du cadre, les musiciens sur scène vivent aussi un moment particulier, l'harmonie Saint-Pierre a fait appel pour ce concert a une vingtaine de professionnel. De quoi donner le trac aux amateurs. "Je l'ai ressenti sur scène, il a fallu rehausser notre manière de jouer" explique Hervé Winckels, le directeur de l'Harmonie. "D'habitude on ne pourrait pas jouer ce répertoire seul" conclut-il.

Le concert du nouvel an affichait complet avant même les premières notes. Un succès populaire qui devrait appeler a une nouvelle représentation l'an prochain .