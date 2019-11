La planète Mercure va passer devant le Soleil ce lundi, et ça ne se reproduira pas avant 2032

Ce lundi 11 novembre, Mercure, la plus petite planète de notre système solaire, va passer devant le Soleil. Une petite bille noire se détachera alors sur le disque lumineux. Ce phénomène rare ne se reproduira pas avant 2032. On vous explique où et comment le voir sans danger.

On appelle cela "un transit". Ce lundi 11 novembre, Mercure, la plus petite planète de notre système solaire et la plus proche du Soleil, va s'immiscer entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène astronomique rare s'était déjà produit en 2016 mais il ne se reproduira pas avant 2032.

Mercure est la plus petite planète du système solaire - Observatoire de Paris

Retransmis sur le site de l'Observatoire de Paris

En France métropolitaine, le phénomène débutera à 13h35. "Il ne sera pas visible dans sa totalité car le soleil se couchera avant la fin du passage, mais il pourra toutefois être observé jusqu’entre 16h48 et 17h32, selon les régions", précise l'Observatoire de Paris qui va retransmettre l'événement sur son site grâce à des captation depuis le Pic de Château-Renard à Saint-Véran (Hautes-Alpes). L'Observatoire met aussi à la disposition du public des télescopes mobiles avec l'équipement adéquat à Meudon.

Les horaires pour observer le passage de Mercure - Observatoire de Paris

D'autres télescopes seront accessibles à Juvisy en Île-de-France, dans le parc de l’observatoire Camille Flammarion.

À Guillestre, dans les Hautes Alpes, la salle communale retransmettra également les images captées depuis l'observatoire de Saint-Véran.

Protections spéciales obligatoires

L'Observatoire de Paris rappelle par ailleurs qu'il ne faut jamais observer le soleil sans protection spéciale, sous peine de se brûler les yeux. Les spécialistes conseillent donc d'utiliser un solarscope, ou un télescope mais équipé d'un filtre solaire. Les lunettes d'éclipse ou les lunettes de soleil sont à proscrire car elles ne vous protégeront pas assez !