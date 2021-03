La plaque d'immatriculation de la Mayenne parmi les plus boudées

La plaque d'immatriculation 53, de la Mayenne, est boudée, mais alors très boudée. C'est le constat d'une étude publiée ce 2 mars par Eplaque.fr, première plateforme d'immatriculation en France sur l'année 2020. La plaque 53 est une des moins vendues. Nous sommes 96ème sur 101 et quand on prend en compte la densité de la population, c'est pire, on est même 98ème.

Notre département n'est donc pas loin d'être le plus mal aimé. France Bleu Mayenne a essayé de comprendre pourquoi. Nous avons par exemple rencontré Kevin, un Mayennais au volant d'une voiture immatriculée 35, en Ille-et-Vilaine.

Je ne suis même pas Breton, je suis 100% Mayennais

Mais alors pourquoi une plaque 35 et pas 53 ? Le jeune homme trouve déjà que le drapeau breton ressort mieux avec la carrosserie noire de sa voiture. Autre argument : "Cela me permet de travailler dans le 35 et de passer un peu plus incognito par rapport aux problèmes qu'on a eus, nous les Mayennais, au moment du rebond de l'épidémie, et donc d'éviter les dégradations de voiture".

L'effet Covid du mois de juillet dernier

De nombreux Mayennais ont eu peur de cela l'été dernier, quand la Mayenne a été montrée du doigt à cause de la Covid-19. Du coup, certains avaient carrément changé de plaque.

"On le voyait, les plaques d'immatriculation étaient toutes neuves et puis, les gens nous le disaient clairement. Ils partaient en vacances donc ils avaient fait changer leur plaque pour passer inaperçus. Beaucoup avaient choisi le 35 et la Corse aussi", se souvient Pascal Paucton, gérant d'un centre de contrôle technique. C'était à tel point que dans certains garages mayennais, la demande avait triplé.