La plaque d'un Poilu béarnais découverte dans les Vosges, son petit-fils retrouvé grâce aux internautes

"C'est incroyable, c'est le cadeau de Noël avant Noël !". Quand il a su que la plaque militaire de son grand-père avait été retrouvée, Arnaud Bibé n'en est pas vraiment revenu. Début décembre, il a reçu un appel téléphonique d'un proche de sa famille qui était tombé sur les articles de presse et les nombreux partages sur internet concernant une médaille retrouvée en forêt par un couple dans les Vosges, près de Vittel . La plaque portait le nom de Jean-Baptiste Bibé, la mention "Pau", une date et un matricule.

Des informations qui ont suffi pour retrouver des données précises sur ce soldat béarnais de 14-18. A partir de la photo de la plaque partagée sur les réseaux sociaux par le couple vosgien, les internautes ont déniché la commune d'origine du soldat Jean-Baptiste : Guinarthe-Parenties, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils ont aussi mis la main sur son carnet militaire. Et puis, à force de partages, ces informations sont arrivées jusqu'aux oreilles de la famille de ce soldat, notamment son petit-fils.

"C'est la seule trace de son existence que je vais avoir"

Arnaud Bibé a 53 ans, il vit aujourd'hui à Paris, même s'il a encore un peu de famille dans les Pyrénées-Atlantiques. Il n'avait jamais connu son grand-père : "Il est né en 1876 et mort en 1955, alors que pour ma part je suis né en 1969. Cette médaille, c'est vraiment une découverte, parce que ça va être la seule trace de son existence que je vais avoir" explique-t-il, enthousiaste, et un peu ému aussi. "C'est un pan d'histoire familiale qui remonte à la surface. Au niveau sentimental, c'est très fort".

Ce qui a surpris Arnaud, c'est aussi la mobilisation des internautes pour le retrouver. "Ca fait plaisir l'engouement autour de cette petite histoire. Ca m'a fait chaud au cœur". Et par le pouvoir des réseaux sociaux, c'est un lien de famille qui se recrée : "on part d'un médaillon qui est retrouvé dans une forêt à côté de Vittel, qui a été perdu il y a plus de cent ans, et en deux semaines on arrive à trouver le descendant, c'est quand même incroyable !".

Une rencontre prévue entre le petit-fils et le couple vosgien

Même enthousiasme et même joie du côté du couple vosgien d'où toute cette histoire est partie. "J'étais ravie" raconte Frédérique. C'est elle qui a posté la photo de la plaque militaire, et elle ensuite qui a eu au téléphone Arnaud. "Ça m'a galvanisée de joie parce que je ne savais pas si ça allait aboutir. C'était quand même une bouteille à la mer, mais on s'est dit on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura une issue positive, et vraiment quand j'ai su j'ai bondi de joie parce que j'ai trouvé ça génial !".

L'histoire ne va pas s'arrêter là, puisqu'Arnaud Bibé a prévu de se rendre dans les Vosges début 2023, pour rencontrer le couple qui a retrouvé la plaque militaire de son grand-père, et les remercier de ce geste, amplifié par le pouvoir des rése*aux sociaux. "Je dois dire que je n'y vais jamais, je ne consulte jamais les réseaux sociaux" explique Arnaud dans un rire, "mais là ça m'a fait si plaisir de le faire"*.