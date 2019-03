PHOTOS - La plus ancienne mercerie de Nîmes a 60 ans

Nîmes, France

C'est par un panneau affiché dans la vitrine qu'on apprend que la mercerie de la rue de l'Aspic a 60 ans. La devanture n'a d'ailleurs presque pas changé depuis son ouverture en mars 1959. Et c'est toujours Massé, le nom de ses fondateurs qui y figure. Rebaptisée "Au fil de Yo" par Yolande Marquis qui a repris la mercerie il y a 9 ans, la boutique attire toujours autant de monde.

"A l'époque, on vendait de tout : des ouvrages, des canevas, des napperons à broder et là, depuis une trentaine d'années, on ne vend que de la mercerie-couture. On a des clientes de tous les âges."

Plus de 47 000 boutons en stock

Des clientes fidèles qui viennent y acheter du fil, des boutons (il y en a plus de 47 000 en stock ! ), des rubans, de la dentelle ou encore des fermetures éclair. A chaque demande, une solution et les conseils de Yolande et de sa vendeuse.

"Je viens ici parce que je sais que c'est la qualité et que je trouve ce dont j'ai envie. Je sais qu'ici j'aurai le choix et puis c'est tellement rare de trouver une boutique comme ça. C'est un plaisir. "

45 ans dans la mercerie

Yolande Marquis a commencé dans la mercerie lorsqu'elle avait 20 ans. Les seuls moments où elle s'est arrêtée, c'était pour s'occuper de ses enfants. C'est d'ailleurs avec leur aide qu'elle a pu reprendre la mercerie. A 65 ans, elle espère pouvoir poursuivre son activité encore pendant plusieurs années.

