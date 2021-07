La plus grande cordée du monde sur le Mont-Blanc pour les 200 ans de la Compagnie des guides de Chamonix

Une cordée record et symbolique ce samedi dans le massif du Mont-Blanc. 200 alpinistes français, italiens et suisses vont s'encorder tous ensemble sur plus de 5 km pour relier l'Aiguille du Midi à la pointe Helbronner. L'événement marque le 200e anniversaire de la Compagnie des guides de Chamonix.

Ce samedi en Haute-Savoie, sous le soleil et les pieds dans la neige, la plus célèbre Compagnie de guides de montagne du monde, la Compagnie des guides de Chamonix célèbre ses 200 ans là où tout a commencé : sur le Mont-Blanc.

200 alpinistes sur une corde de 5 km

L'événement ne se déroule pas au sommet, mais un km en dessous, à 3800 m d'altitude, à un endroit où il y a suffisamment d'espace et de sécurité pour former la plus grande cordée du monde, entre l'Aiguille du Midi en France et la Pointe Helbronner en Italie. Soit plus de 5 km d'une corde où symboliquement vont à la mi-journée s'attacher ensemble 200 alpinistes sur le glacier de la vallée blanche, 30 guides français et italiens et 170 clients et partenaires.

Les préparatifs de la grande cordée à 3800 m d'altitude sous l'Aiguille du Midi -

Le spectacle sera parfaitement visible depuis le sommet et le belvédère du téléphérique de l'aiguille du midi.

Un peu d'histoire

Il y a deux siècles, en 1821, 35 ans après la première ascension du Mont-Blanc (1786) par le Docteur Paccard et le guide-cristallier Jacques Balmat, face à des clients de plus en plus nombreux assaillis par des pseudos-guides attirés par l'appât du gain, le conseil communal de Chamonix décidait d'organiser et réglementer le métier de guide, de définir la relation guide-client et de créer la Compagnie des guides dont les principes et les valeurs de 1821 perdurent encore aujourd'hui.