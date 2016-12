La plus grande machine à sous du monde au casino d'Etretat

La plus grande machine à sous du monde est arrivée début décembre dans les casinos JOA et donc dans l'établissement d'Etretat. Elle mesure 3,10 mètres de hauteur et a coûté 50 000€. Le casino espère attirer une nouvelle clientèle, plus jeune.

Si on essayait de gagner le jackpot pour la nouvelle année ? La plus grande machine à sous du monde est au casino d'Etretat ! Plus précisemment il y en a un exemplaire dans les 22 casinos du groupe JOA, le numéro 3 en France des casinos (il y en a un aussi au Tréport en Seine-Maritime). Cette machine à sous, basée sur le célèbre jeu "sons of anarchy", mesure 3 mètres 10 de hauteur ! Et depuis quelques jours, elle trône à l'entrée de la salle de jeux du casino d'Etretat.

Jusqu'à 8H pour l'installer au casino d'Etretat

Impossible de la louper, la nouvelle machine à sous est imposante, lumineuse, bref elle en jette ! 3,10 mètres de haut, 1,20 mètre de large, c'est le nouveau bébé de Stéphane Quesnel, directeur du casino d'Etretat.

Elle est arrivée début décembre. Il a fallu 7H à 8H de travail non-stop pour l'installer puisqu'elle pèse 500 Kg et l'écran a lui-seul mesure 2,20 mètres de haut et pèse 200 Kg.

La salle de jeux du casino d'Etretat © Radio France - Amélie Bonté

Vous pouvez jouer sur cette machine de 25 centimes à 3 € et le gain maximum c'est 10 000€ pour ce modèle. Pour l'instant pas encore de jackpot mais pour le casino d'Etretat, l'investissement devrait être rentable. La machine a coûté 50 000€, c'est une exclusivité européenne (on ne la trouve que dans les établissement du groupe JOA). Le but c'est bien sûr de renouveler la clientèle.

La clientèle, en général, a 60-65 ans mais depuis quelques temps elle se renouvèle, elle est plus jeune, grâce à des machines avec jeux comme Game of Thrones ou Sons of anarchy. Beaucoup de jeunes découvrent les casinos sous une autre facette.

Les casinos veulent aujourd'hui changer leur image en lieux festifs et de loisirs, avec piste de danse, restaurant et bars, et plus uniquement des lieux où l'on joue de l'argent.