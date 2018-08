Une biscuiterie de Dordogne vient de construire la plus haute tour de biscuits du monde. Elle mesure près de 2,50 mètres de haut. Un nouveau record pour l'entreprise "La Chanteracoise" après avoir confectionné, il y a deux ans, la plus grosse biscotte.

Saint-Léon-sur-l'Isle, France

Un nouvel exploit dans l'escarcelle de la biscuiterie la Chanteracoise à Saint-Léon-sur-l'Isle ! Après avoir confectionné la plus grosse biscotte du monde en 2016, les employés ont construit la plus grande tour en biscuitsdu monde. Elle mesure près de 2,50 mètres de haut et attire déjà les curieux dans la boutique de l'entreprise.

Plusieurs centaines de langues de chat

Il a fallu trois tentatives pour construire cette empilement de biscuits. "On a expérimenté plusieurs techniques jusqu'à trouver la meilleure," explique Benjamin ingénieur à la biscuiterie. Mais un secret entoure cette tour de biscuit. Impossible de savoir combien de langues de chat ont été utilisé pour cette tour. "Il y en a plusieurs centaines mais je ne vous en dirai pas plus," sourit le dirigeant de la Chanteracoise, Sylvain Boucher. Estimer le nombres de biscuits, c'est justement le but du jeu. Lors des portes ouvertes ce samedi 11 août, celui ou celle qui sera le plus près du nombre exact repartira avec une brouette remplie de biscottes et de biscuits.

Plusieurs centaines de langues de chat ont été utilisé pour réaliser cet exploit © Radio France - Charles de Quillacq

Un record qui ne sera pas dans le Guinness Book

Hélas, cet exploit ne sera jamais publié dans le livre des records. A la biscuiterie on a décidé de ne pas homologuer la tour. A vrai dire, personne ne sait vraiment si cette empilement de langues de chat constitue la plus grande tour en biscuit du monde. "On a cherché sur internet pour voir si il y avait des précédents, on a rien trouvé," indique Sylvain Boucher.