La plus grosse huître du monde pourrait être bretonne

C'est une incroyable découverte qu'a fait le fils d'Alain Morvan, ostréiculteur à Carantec, lors de la dernière grande marée. Il voit dépasser un bout d'huître dans la vase qui l'intrigue beaucoup. En la sortant, il découvre que celle-ci est très lourde. Après la pesée, le père et le fils sont sous le choc : l'huître pèse 2,2 kilos. Ses mensurations sont exceptionnelles : 22 centimètres de long,14 de large et 11 d'épaisseur. Le mollusque est vieux de plus de 20 ans.

Aussi lourde que celle du Guinness Book

"J'ai vraiment été très surpris", assure Alain Morvan. D'autant plus que cette huître pèse aussi lourd que celle qui détient le record du monde, inscrite au Guinness book. "Elle a été trouvée en Angleterre et fait le même poids que la notre. Par contre, elle est plus longue et plus grande", explique l'ostréiculteur

Maintenant, Alain Morvan aimerait pouvoir l'amener en laboratoire pour créer une lignée de géniteurs. "Elle peut être résistante à certains virus, à certains milieux, puisqu'elle a résisté à tout ce qui s'est passé depuis 20 ans. Ça peut être intéressant pour créer une nouvelle lignée ou la croiser avec d'autres spécimens", explique le Carantecois.