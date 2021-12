Cette Blonde d'Aquitaine, provenant d'un élevage du Comminges, est la plus grosse bête tuée en abattoirs en 2021. Cette vache de 850 kilos a été abattue à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

La plus grosse vache de France abattue à Saint-Gaudens

Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges

C'est le record de l'année 2021. Mercredi 15 décembre, la plus grosse vache abattue en France en 2021, l'a été à l'abattoir de Saint-Gaudens (Haute-Garonne). La bête pesait 849,90 kilos.

Selon la communauté de communes Coeur et Côteaux du Comminges, qui publie l'information sur sa page Facebook, la Blonde d'Aquitaine se classe même dans le Top 5 des plus grosses carcasses depuis une dizaine d'années.

849,9 kilos, indique l'étiquette des abattoirs de Saint-Gaudens. - Hervé Duprat / Facebook

Elle provient de l'élevage de Christiane et Hervé Duprat, également gérants de la "Boucherie paysanne des Pyrénées" à Saint-Gaudens, où la viande découpée est désormais vendue pour les réveillons de Noël et du Nouvel An.

Le couple, partisan de la vente directe, pose fièrement pour la photo. Il est notamment installé à Peyret Saint-André dans les Hautes-Pyrénées, à la frontière du Gers, tout près de Castelnau-Magnoac.